В Херсонской обл. реализация сельхозпродуктов на рынках выросла

В Херсонской области продажа сельскохозяйственных продуктов на рынках за январь-август текущего года в сравнении с данными за аналоичный период в прошлом году увеличилась на 24,8%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении и статистики в Херсонской области при этом продукты животноводства за указаній период текущего года подешевели на 8,5% при росте продаж на 28,6%.

Продажа продуктов растениеводства уменьшилась на 10,5% при росте цен на 20,4%.