Налоговики изъяли партию табака с Британских Вирджинских островов с акцизами Украины

В рамках операции „Щит” сотрудники налоговой милиции Закарпатья вместе с таможенниками предотвратили очередную попытку незаконного перемещения на территорию Украины продукции подакцизной категории.

Как сообщили УИНАН в пресс-службе ГНА, в ходе спецмероприятий налоговики обратили внимание на партию табака иностранного производства для курения через кальян, которая прибыла поездом на станцию „Чоп-Железнодорожный”. Согласно сопроводительным документам груз, отправителем которого фигурировала фирма с Британских Вирджинских островов, следовал транзитом через территорию нашего государства в соседнюю Молдову.

Однако таможенники обнаружили, что табачная продукция была почему-то маркирована надписями - „предназначено для реализации на территории Украины” - с указанием названия конкретной украинской фирмы-реализатора. Также упаковки с табаком были обклеены марками акцизного сбора Украины, полученными одним из предприятий южного региона. Это полностью подтвердило подозрения налоговиков и таможенников, что груз никоим образом не собирался покидать таможенную территорию нашего государства.

Контрабандная табачная продукция стоимостью более полумиллиона гривен изъята.

Устанавливается полный круг лиц, причастных к этой незаконной сделке.

В целом, по результатам 2,8 тысяч проверок, проведенных во время операции „Щит”, выявлено 1,7 тыс. фактов нарушений законодательства Украины, по которым 153 материала переданы в таможенные органы, 139 – направлены в суд, 188 – переданы в другие правоохранительные органы. Изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 621,7 млн грн.