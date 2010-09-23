В Днепропетровской обл. поголовье КРС сократилось на 4,3%

В Днепропетровской области за январь-август 2010 г. поголовье крупного рогатого скота сократилось по сравнению с январем-августом 2009 г. на 4,3%, поголовье свиней возросло на 7,5%.

Об этом говорится в сообщении Главного управления статистики в области, переданном УНИАН.

По состоянию на 1 сентября т. г. во всех категориях животноводческих хозяйств содержалось 179,5 тыс. голов КРС. Из них коров – 84 тыс. голов, что на 5,4% меньше, чем на 1 сентября 2009 г.

Поголовье свиней в течение 8 месяцев 2010 г. возросло на 7,5% - до 560,2 тыс. голов.

За 8 месяцев т. г. в области поголовье коз и овец увеличилось на 0,8% - до 83,1 тыс. голов.

За указанный период поголовья птицы осталось на уровне показателя 8 месяцев 2009 г. –18,6 млн. голов.

78,4% общего количества КРС, 81% коз и овец, 25,6% свиней и 33,7% птицы всех видов содержатся в личных хозяйствах населения Днепропетровской области.