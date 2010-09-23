Цены на мясо в Украине во второй половине сентября выросли на 3-5 грн/кг - УКАБ

Во второй половине сентября этого года цены на мясо в Украине увеличились на 3-5 грн/кг в зависимости от региона и вида мяса. Об этом УНИАН сообщили в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

Такой рост стоимости обусловлен, прежде всего, подорожанием скота в живом весе, что связано с использованием для откорма фуража, приобретенного уже по повышенным ценам, считает исполнительный директор УКАБ Елизавета СВЯТКИВСКАЯ.

По ее словам, наиболее заметно подорожала говядина, что связано с сокращением поголовья скота и предложения его на убой, а так же отсутствием конкуренции со стороны импортеров. Так, по данным мониторинга рынка мяса и мясопродуктов УКАБ, на 21 сентября за быков свыше 400 кг уже платили 14,5-15 грн/кг, тогда как на начало сентября цены не превышали 13 грн/кг. Говядина высшего сорта по состоянию на 21 сентября подорожала до 47 грн/кг с 42 грн/кг (оптовая цена) на начало месяца.

Менее заметно изменились цены на рынке свинины, чему способствовало поступление импорта полутуш из Европы по цене 23-24 грн/кг (категория Е), аналогичная украинская свинина достигает в цене 33 грн/кг. Импортное сырье позволило приостановить рост цен на украинскую свинину, считает Е.СВЯТКИВСКАЯ, но увеличение производственной себестоимости повлечет за собой как пересмотр цен, так и снижение темпов роста поголовья свиней.