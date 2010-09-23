Украинская аграрная конфедерация выступает против распределения дотаций молочникам чиновниками

Украинская аграрная конфедерация выступает за сохранение действующей системы дотирования производителей молока и мяса – субсидирования закупочных цен – в новом Налоговом кодексе. Об этом заявил президент конфедерации и председатель Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Леонид КОЗАЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в конфедерации, Л.КОЗАЧЕНКО заявил: «Мы боремся за то, чтобы не меняли систему, которая действует. А правительство настаивает, что ее нужно изменить, потому что некоторые перерабатывающие предприятия ранее иногда допускали злоупотребления и несвоевременно перечисляли налог на добавленную стоимость в виде дотаций. Но правительство может выявить тех, кто нарушал порядок, и наказать их, а вот обнаружить взяточников, (…) которые в чиновничьих кабинетах делят государственные средства, нелегко. Их еще никто не схватил за руку и не наказал. Потому что сам себя чиновник не накажет. И чем меньше бюджетных средств проходит через руки чиновника к непосредственному получателю этих денег, тем лучше».

По мнению УАК, система выплаты дотаций на литр молока и килограмм мяса, сданных на переработку, которую в настоящее время отстаивает Союз молочных предприятий Украины и Украинская аграрная конфедерация, лишает украинских чиновников возможности участвовать в распределении дотационных средств. «Эту систему надо сохранить и усовершенствовать», - заявил Л.КОЗАЧЕНКО.

В странах Европейского Союза на 90% процентов субсидирование сельского хозяйства осуществляется без чиновников, отметил он. Это выполняют частные банки, которые на соответствующих тендерах выигрывают право предоставлять такие услуги. За это им государство платит небольшую комиссию. Банки четко придерживаются инструкции о дотировании субъектов хозяйствования и боятся ее нарушить, потому что могут быть наказаны и потерять лицензию. «Там более 90% дотаций идут без участия чиновников», - подчеркнул президент Украинской аграрной конфедерации.

Напомним, президент УССП, народный депутат Анатолий КИНАХ, Европейская Бизнес Ассоциация, Союз молочных предприятий Украины, Деловая рада Украины выступили за сохранение нынешнего порядка дотирования производителей молока и мяса – субсидирования закупочных цен. «Мы будем настаивать вместе с такими структурами как Украинская аграрная конфедерация и Союз молочных предприятий Украины, чтобы в Украине сохранили эту систему – и в новом Налоговом кодексе, и в Бюджете-2011», – сказал, в частности, А.КИНАХ после заседания Экономического совета УСПП.