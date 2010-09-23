Совмин Крыма подписал меморандум с производителями и магазинами о ценах на хлеб

Совет министров Крыма, производители хлебобулочных изделий и субъекты розничной торговли подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам формирования цены на хлеб.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского правительства.

Вместе с главой Совмина автономии Василием ДЖАРТЫ подписи под документом поставили руководители крупнейшего в регионе хлебобулочного предприятия «Крымхлеб», потребительской сети «Крымпотребсоюз», сети супермаркетов «Фуршет», ряда других предприятий.

Согласно меморандуму, производители хлебобулочных изделий обязались не допускать необоснованного роста оптовых цен на хлеб массовых сортов, гарантировать его надлежащее качество и сохранение объемов поставки в розничную сеть.

Субъекты розничной торговли взяли на себя обязательства устанавливать на все виды хлеба торговую надбавку в размере не выше 10% от оптовой цены и не допускать сокращения объемов реализации массовых сортов хлеба.

Исполнительная власть Крыма взяла на себя координацию этих действий, обеспечение взаимодействия производителей и розничных торговых сетей.