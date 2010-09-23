Верховная Рада одобрила законопроект о декларировании предприятиями остатков сахара

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и реализации сахара".

Данный законопроект поддержали 236 народных депутатов из 415, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено включить в действующий закон понятие "декларирование остатков сахара" - предоставление субъектами предпринимательской деятельности деклараций об имеющихся объемах сахара, который находится в их собственности.

В соответствии с документом, декларирование планируется признать обязательным для всех субъектов предпринимательской деятельности независимо от формы собственности. При этом порядок декларирования остатков сахара будет определяться Кабинетом Министров Украины.

Законопроектом также предусмотрено, что сведения о субъектах предпринимательской деятельности и объемах сахара, указанных в декларации, должны быть конфиденциальной информацией, а субъекты предпринимательской деятельности - нести ответственность за полноту и достоверность данных, указанных в декларации.

Проект закона также содержит норму, в соответствии с которой в случае неподачи или несвоевременного представления декларации об объеме сахара, который находится в собственности субъекта предпринимательской деятельности, или включения в декларацию неполных или недостоверных данных на субъекта предпринимательской деятельности накладывается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.