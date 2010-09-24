Азаров ракритиковал Одесскую ОГА

Правительство озабочено значительным падением объемов сельскохозяйственного производства и машиностроительного комплекса – ключевых отраслей экономики Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в четверг на совещании в облгосадминистрации премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«За январь-август текущего года производство свинины в регионе упало в 2,4 раза, муки – на 21%, кисломолочных продуктов – на 13%, - заявил глава правительства и потребовал объяснения от руководства агропромышленного комплекса. Когда выяснилось, что вице-губернатор болеет, заявил, что при таком падении производства руководителю агропромкомплекса области следовало уйти в отставку.

Как отметил Н.АЗАРОВ, наблюдается снижение производственных показателей и в машиностроительной отрасли региона. «Если в целом по Украине эта отрасль развивается вполне позитивно, то конкретно об Одесской области такого сказать нельзя: спад соответствующих показателей в регионе составил 15%, в то время как по Украине наблюдается рост производства на 33%», - сказал глава правительства.

Премьер-министр посоветовал чиновникам «не мешать тем предприятиям, которые хотят работать», и закрепить ответственных сотрудников для контроля «за предприятиями, работающими неудовлетворительно».

Премьер-министр также пригрозил увольнениями первому заместителю губернатора Одесской области Наталье ЧЕГОДАРЬ, если в течение месяца не будет вдвое сокращена задолженность по зарплате в размере 46 млн работникам предприятий области. И взял обязательство с начальника Одесской ГНА Александра ЧЕРНОБАЯ ликвидировать до 15 декабря задолженности по уплате налогов, которые в регионе выросли на 31% и составили 48 млн грн. «Либо Александр ЧЕРНОБАЙ сумеет ликвидировать задолженность по налогу на землю в 42 млн. грн., либо заявление на увольнение по собственному желанию в качестве благодарности», - сказал премьер-министр.

В свою очередь, по словам Н.АЗАРОВА, правительство обязывается содействовать в решении наиболее сложных проблем, заключил премьер-министр, и будет контролировать ход их решения.