Аграрии собрали 33,5 млн. тонн зерна

По оперативным данным, на 24 сентября т.г. аграрии обмолотили 12,9 млн. га площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами (88% от плана) и намолотили 33,5 млн. тонн зерна, средняя урожайность составила 25,9 ц/га.

Такие данные предоставили УНИАН в Министерстве аграрной политики Украины.

Сообщается, что на сегодняшний день гречиха обмолочена с площади 164 тыс. га (79%), намолочено 137 тыс. тонн зерна, средняя урожайность – 8,4 ц/га. Просо обмолочено на площади 80 тыс. га (95%), намолочено 123 тыс. тонн зерна, средняя урожайность – 15,4 ц/га. Кукуруза на зерно убрана с площади 1 млн. га (39%), получено 4,2 млн. тонн зерна, средняя урожайность – 40,3 ц/га.

Кроме того, подсолнечник убран с площади 2,3 млн. га (52%), получено 3,6 млн. тонн семян, средняя урожайность – 15,4 ц/га.

Сахарная свекла убрана с площади 111 тыс. га (22%), накопано 3,5 млн. тонн корнеплодов, средняя урожайность – 310 ц/га.

Соя убрана с площади 341 тыс. га (32%), получено 523 тыс. тонн семян, средняя урожайность – 15,3 ц/га.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз валового сбора зерновых в текущем году до 38,6 млн. тонн.

По информации А.РОЗГОНА, в текущем маркетинговом году, по уточненным оценкам Минагрополитики, общее предложение зерна (включая переходящие запасы) составит 44,7 млн. тонн против ранее прогнозированных 50 млн. тонн.