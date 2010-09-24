Аграрии посеяли меньше половины запланированных площадей под озимые – Козаченко

На сегодняшний день аграрии Украины посеяли меньше половины запланированных озимых.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель Совета предпринимателей при Кабинете министров Леонид КОЗАЧЕНКО.

«Мы не посеяли даже половины озимых на сегодня, хотя должны уже были посеять минимум 70%. Не сеют потому, что нет денег. Никто не хочет продавать зерно в два раза дешевле», - отметил он.

Л.КОЗАЧЕНКО сообщил, что зернотрейдеры отказали госрезерву в поставках зерна по нерыночным ценам. Госрезерв просил продать зерно на 30% ниже рыночных цен и добавил, что в ближайшее время можно ожидать возобновления экспорта зерна.

«В ближайшее время, я думаю, все поймут, что не посеять – это заложить себе атомную бомбу на следующий год, я думаю, что экспорт «отпустят», цены выровняются…» - сказал Л.КОЗАЧЕНКО.

Как сообщалось, в конце августа Украинская зерновая ассоциация (УЗА) направила открытое обращение к председателю Государственной таможенной службы Украины Игорю КАЛЕТНИКУ с призывом строго придерживаться норм действующего законодательства в вопросе проведения таможенного досмотра экспортируемого зерна и воздержаться от безосновательных обвинений экспортеров.