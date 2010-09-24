Озимые посеяны на 40% запланированных площадей

По оперативным данным, на 24 сентября т.г. в Украине озимые зерновые посеяны на площади 3,388 млн. га, что составляет 40% от прогноза (8,6 млн. га).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики Украины.

Согласно сообщению, из них на зерно посеяно 3,36 млн. га, что составляет 40% от прогноза (8,5 млн. га).

Кроме того, озимый рапс посеян на площади 948 тыс. га, что составляет 77% от прогноза (1,2 млн. га).