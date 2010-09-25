Завтра в Украине сохранится сухая, теплая погода
15:18, 25 сентября 2010Агро
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Завтра в Украине осадков не ожидается, лишь в карпатском регионе днем кратковременные дожди, отдельные грозы.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 5-10°, в южной части и в Закарпатье 11-16°; днем 19-24°, на юге местами до 27°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 11-16°.
В Киевской области в воскресенье осадков не ожидается, ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 7-9°, днем 21-23°.
Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 19-23°, в Днепре возле Киева 16°.
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