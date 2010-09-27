Казахстан вводит запрет на экспорт растительных масел и гречневой крупы

Правительство Казахстана приняло решение о вводе запрета на экспорт растительных масел и гречневой крупы, сообщила в понедельник на заседании правительства в Астане глава Минсельхоза республики Акылбек Куришбаев.

"Проработан вопрос о введении временного запрета на вывоз за пределы республики всех видов растительных масел, а также семян масличных культур за исключением льна и рапса", - сказал он.

Со своей стороны министр экономического развития и торговли Жанар Айтжанова добавила, что "разработаны проекты правительственных решений, которыми предусматриваются (...) введение временного запрета на вывоз семян для производства растительных масел и гречневой крупы".

Айтжанова объяснила такие меры тем, что "снижение валового сбора масличных культур в основных странах-экспортерах может стать предпосылкой для оттока сырья и возникновения его дефицита и, соответственно, роста цен на готовую продукцию".

"Уже сейчас российскими трейдерами на корню закупается зерно гречихи и масленичных культур, поэтому просим министерство экономического развития и торговли до конца этой недели внести соответствующий проект постановления о запрете вывоза культур и соответствующей продукции", - пояснил Куришбаев.

"Мы будем вводить запрет и будем администрировать это через пограничную службу", - добавил, в свою очередь, первый вице-премьер-министр Умирзак Шукеев.

По данным маркетинговой компании "КазАгромаркетинг", в ряде регионов Казахстана с августа наблюдается увеличение розничных цен на гречневую крупу, в среднем по республике повышение цен отмечается до 48,5%.

При этом потребление гречневой крупы в Казахстане невысокое: в среднем около 11 тысяч тонн при максимальной норме потребления в 32 тысячи тонн, передает РИА Новости.