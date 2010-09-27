«Русский стандарт» намерен выйти на украинский рынок

Российский миллиардер Рустам Тарико, владелец бренда «Русский стандарт», намерен расширить свой бизнес выходом на украинский рынок, сообщил Р.Тарико агентству Bloomberg.

Кроме того, он заявил, что «Русский стандарт» рассматривает возможность запуска производства виски. Как сообщил Р.Тарико, компания может купить конкурирующих производителей алкоголя в ближайшее время.

Рустам Тарико входит в число богатейших людей России и мира. Согласно рейтингу журнала Forbes за 2010 год, он занимает 47-е место в списке 100 богатейших людей России.