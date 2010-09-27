В октябре среднемесячная температура составит 6-12 градусов тепла
11:46, 27 сентября 2010Агро
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В октябре среднемесячная температура составит 6-12 градусов тепла.
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
«Средняя месячная температура воздуха составит 6-12 градусов, на юге Крыма – до 14 градусов, в Карпатах местами 4-5 градусов тепла», - говорится в метеорологическом бюллетене за октября.
Также в Укргидрометцентре прогнозируют в октябре заморозки, но, как объясняется, это обычное природное явление, особенно во второй половине месяца.
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