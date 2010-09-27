Китай вдвое увеличил пошлину на курятину из США

Власти КНР вдвое – до 105% – увеличили пошлины на ввоз в страну мяса американских бройлерных цыплят.

В заявлении Министерства торговли КНР говорится, что курятина из США поставляется по демпинговым ценам, что наносит ущерб отечественным производителям.

Об этом решении объявлено спустя несколько дней после того, как бюджетный комитет конгресса нижней палаты одобрил законопроект, по которому США могут вводить компенсационные пошлины на импортные товары из ряда стран, включая и Китай, учитывая недооцененность местной валюты, передает BBC.