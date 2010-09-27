Министры Евросоюза критикуют Исландию за политику в сфере рыболовства

Министры по вопросам сельского хозяйства и рыболовства ЕС критикуют Исландию за политику в сфере рыболовства.

Как сообщает сегодня European Voice, министры на своем заседании, в частности, осудили повышение Исландией квот на вылов скумбрии в одностороннем порядке, что произошло еще два года тому назад, а также отсутствие прогресса на переговорах.

При этом министры не исключают, что дальнейшее упрямство исландской власти может повлиять и на перспективу присоединения Исландии к Евросоюзу.

Исландия и Фарерские острова значительно увеличили себе квоты на вылов скумбрии без проведения консультаций с Европейским Союзом, и с тех пор ЕС пытается вести диалог с обеими странами.

«Эти очень высокие квоты были установлены без того, чтобы принять во внимание научные советы, и будут очень негативно отражаться на запасах рыбы», - заявил сегодня фламандский министр экономики, внешней политики и сельского хозяйства Крис ПИТЕРС, который председательствовал на заседании Совета министров ЕС.

Он также заметил, что вопрос блокирования членства Исландии в Евросоюзе пока не является очень важным, но добавил, что если согласие по квотам на скумбрию не будет найдено, то «все варианты остаются открытыми».

Министры сегодня решили поручить комиссару ЕС по вопросам морских дел и рыболовства Марии ДАМАНАКИ продолжить переговоры с Исландией и Фарерскими островами с целью достижения приемлемого соглашения по квотам на вылов скумбрии.