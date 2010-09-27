Средняя цена картофеля в Украине составляет 4,08 грн. за килограмм
По данным мониторинга цен, который осуществляется органами государственного контроля за ценами, по состоянию на 21 сентября 2010 года средний уровень цены на картофель на предприятиях торговли и продовольственных рынках Украины составлял 4,08 грн. за кг.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.
Самый дешевый картофель был в Тернопольской и Ровенской областях – 3,25 и 3,42 грн. за кг соответственно. Самый дорогой – в Киеве и Севастополе – 5,41 и 5,95 грн. за кг.
«Информация, которая появляется в последнее время в отдельных средствах массовой информации относительно того, что уровень цен на картофель превышает 6 гривен, искусственно создает ажиотаж вокруг этого продукта», - говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики. В сообщении отмечается, что, несмотря на ожидаемое уменьшение производства картофеля в текущем сезоне до 18 млн. тонн против 19,7 млн. тонн в прошлом году, ресурсное наполнение внутреннего рынка является достаточным для обеспечения картофелем пищевых потребностей населения. Фактический среднегодовой фонд потребления населением картофеля не превышал 7 млн. тонн.
В сезон 2010-2011 гг. на потребление населением будет направлено около 6 млн. тонн картофеля, или 130 кг на человека при рациональной норме 124 кг, и, таким образом, дефицита этого продукта в Украине не будет, отмечают в Минэкономики.
Вместе с этим, цена на картофель в текущем году будет превышать прошлогоднюю.
«Однако даже при достаточном ресурсном наполнении рынка, в текущем маркетинговом сезоне потребительские цены на картофель будут превышать прошлогодний уровень. Это будет обусловливаться спецификой производства и реализации картофеля. Большей частью картофель реализуется на организованных или стихийных продовольственных рынках крестьянами, которые пытаются ценой картофеля компенсировать для себя другие инфляционные факторы (рост цен на газ, повышение жилищно-коммунальных и транспортных тарифов и т. п.).