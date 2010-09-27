Dilmah создал ООО «Дилма-Украина»

Чайная компания Dilmah создала компанию ООО «Дилма-Украина» для собственной дистрибуции продукции в Украине.

Об этом сообщил сегодня в беседе с журналистами глава представительства Dilmah в Украине Иван БАРТЯН.

Он сообщил, что новая компания, которая будет заниматься продажей, организована в сентябре текущего года. «Эта компания – полноценный импортер, который занимается всей коммерческой деятельностью», – сообщил И.БАРТЯН, отметив, что ранее компания открыла представительство в Украине, но оно, согласно украинскому законодательству, не имеет права вести коммерческую деятельность.

«Мы ставим своей целью организацию собственной дистрибуции без использования импортеров и посредников», – отметил собеседник агентства, добавив, что на сегодня компания не отказалась от услуг других компаний по дистрибуции, и из 52 компаний, которые ранее занимались дистрибуцией ее продукции, сохранила сотрудничество с 21 компанией.

И.БАРТЯН сообщил, что по результатам 2009 года доля компании составила 2,9% всего чайного рынка Украины, «задача на два года – прийти к 6%».

«Наша задача – обеспечить присутствие нашего товара в максимальном количестве торговых точек. По первому кварталу 2010 года покрытие составляло 27% всех чайных точек Украины. По результатам двух лет планируем достичь 85%», – сообщил представитель компании.

По данным компании, объем чайного рынка Украины оценивается до 1 млрд. долл.

Справка УНИАН. Dilmah – семейная фирма. В 1988 году создана ТМ Dilmah.

Чай Dilmah сегодня реализовывается в 98 странах мира.