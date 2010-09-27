«Danonе» инвестирует в развитие молочных кооперативов на Кировоградщине

Французская компания «Danonе» в течение двух лет инвестирует в Кировоградскую область 120 тыс. евро на создание и развитие молочных кооперативов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор компании «Danonе» Дарио МАРКЕТТИ сегодня на пресс-конференции в Кировоградской облгосадминистрации.

Он отметил, что Кировоградская область войдет в пятерку регионов Украины с программой поддержки производителей молока. За два года компания планирует создать 20 кооперативов, обеспечив их необходимой техникой, в том числе крупногабаритными ваннами-охладителями для молока, анализаторами качества, молочными танкерами. Также фермерским хозяйствам, которые примут участие в проекте, будет оказана помощь в заготовке кормов, подготовке и окультуривании пастбищ, оказании ветеринарной помощи коровам.

Непосредственно в Кировоградской области будет создано 6 кооперативов (2 – в этом году, 4 – в 2011 г.), с помощью которых планируется охватить 300 личных фермерских хозяйств. Молоко, полученное в области, будет доставляться на завод компании «Danonе» в Херсоне.

По словам Д.МАРКЕТТИ, на начальном этапе реализации проекта компания ежедневно планирует закупать в области 1,5-2 тонны молока. «Наша закупочная цена будет на 20-30% больше существующей», – отметил гендиректор компании.

Вместе с тем, руководитель Кировоградской ОГА Сергей ЛАРИН выступил с инициативой создания программы совместного финансирования. «С нашей стороны это готовность выделить средства на закупку молоковозов, а руководство компании пообещало рассмотреть возможность создания на территории области мини-молокозаводов», – сказал губернатор.

Справка УНИАН. Компания «Danonе» (Франция) – производитель продуктов питания. Подразделения компании расположены в 120 странах на пяти континентах. Компания «Danonе Украина» – один из крупнейших в Украине производителей молочных продуктов.

В 2006 году компания приобрела молокозавод «Родич» в Херсоне, который был модернизирован и теперь называется «Данон Днипро».