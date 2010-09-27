Кабмин намерен реорганизовать калийный завод «Ориана»

Правительство Украины в ближайшее время намерено реорганизовать калийный завод «Ориана» из дочернего в государственное предприятие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир СИВКОВИЧ сегодня на брифинге в Калуше (Ивано-Франковская обл.).

По его словам, до 15 октября т.г. планируется подготовить все необходимые документы, а до конца года осуществить реорганизацию.

«Цель реорганизации – привлечение инвесторов для возобновления производства калийных удобрений на заводе, – отметил вице-премьер-министр. – После реорганизации предприятие будет передано в подчинение Ивано-Франковской облгосадминистрации. Также планируется провести соответствующие тендеры и поиск инвестора».

По словам В.СИВКОВИЧА, без запуска предприятия по производству калийных удобрений невозможно будет решить экологические проблемы Калуша. По его мнению, завод можно построить на протяжении двух лет.

«Финансовая схема правительства по проекту возобновления завода отработана, – заверил В.СИВКОВИЧ. – Осталось совсем немного – политическая воля. Если у вас в области будет Президент Украины и вы ему покажете, в каком состоянии этот завод находится, думаю, до нового года сможем начать реализацию задуманного».

Напомним, в 2002 году завод приостановил деятельность и на данный момент не работает. Благодаря удачному месторасположению завода и мощной сырьевой базе в регионе есть возможность производить безхлорные калийные удобрения.

В настоящее время Украина для своих потребностей закупает около 300 тыс. тонн таких удобрений в Беларуси. С запуском производства Украина сможет обеспечить себя калийными удобрениями лучшего качества и даже экспортировать часть продукции.

Справка УНИАН. ОАО "Ориана" создано в 1995 году на базе бывшего химического концерна "Ориана". С февраля 2001 года предприятие прекратило производственную деятельность. С 1 июля 2007 года Ивано-Франковский облсовет инициировал передачу калийного завода в коммунальную собственность области в случае его выделения из состава "Орианы". В январе 2008 года Ивано-Франковская ОГА инициировала выделение калийного завода из состава ОАО "Ориана" и создание на его базе государственного предприятия.