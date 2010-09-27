В Кировоградской обл. собрано свыше 2 млн. т зерновых и зернобобовых

Аграрии Кировоградской области собрали уже более 2 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Кировоградской облгосадминистрации Иван ВЛАДОВ.

Согласно сообщению, средняя урожайность составляет 27,2 ц/га против 28,2 ц/га в прошлом году.

Зерновые в области убраны на площади 734,4 тыс. гектаров, или 89% всех посевов. В частности, кукуруза убрана с более половины площадей – 94,8 тыс. га (51%), средняя урожайность составляет 45,7 ц/га (в 2009 г. – 49,4 ц/га).

Также в области подходит к окончанию заготовка силоса, при необходимости в 204,6 тыс. тонн план выполнен на 88%.