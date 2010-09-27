Аграрии Кировоградской области посеяли озимые на 50% площадей

Аграрии Кировоградской области засеяли 211,7 тыс. га озимыми культурами – 49% запланированных площадей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Кировоградской областной администрации.

По сравнению с прошлым годом общая площадь посевов озимых культур под урожай 2011 года увеличена на 18% - с 366 тыс. га до 432 тыс. га.

На сегодня в области озимой пшеницей засеяно 194,9 тыс. га, озимой рожью – 1,8 тыс. га, озимым ячменем – 14,2 тыс. га.

В то же время посевы озимого рапса планируется сократить на 20% - с 122,3 тыс. га до 101,7 тыс. га. На сегодня сев выполнен на площади 72,2 тыс. га, или 71% от плана.

Вспашка под зябь выполнена на площади 516 тыс. га (50%), всего запланировано подготовить к зиме более миллиона гектаров земель.