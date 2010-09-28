Ситуация с ценами на хлеб на Волыни стабилизировалась

Волынь ежемесячно получает 2 тыс. тонн муки из Аграрного фонда, благодаря чему в городе и области сложилась стабильная ситуация на рынке хлеба. Об этом шла речь на совещании по вопросам ценовой ситуации на рынке хлеба в области, - информирует пресс-служба Волынской облгосадминистрации.

В соответствии с Программой создания регионального страхового запаса продовольственного зерна в области на 2010-2011 маркетинговый год в объеме 13,6 тыс. тонн, операторами уже закуплено 3,6 тыс. тонн зерна.

Что же касается ценовой ситуации, то, как сообщил начальник госинспекции по контролю за ценами в Волынской области Тарас КУЙБИДА, в течение последних трех месяцев в области удается удерживать стабильную цену на социальные сорта хлеба. Этому способствовали меры, принятые облгосадминистрацией и контролирующими органами. Сегодня уже 90% субъектов предпринимательской деятельности пернули прежнюю торговую надбавку в 6% и привели цены на хлеб в соответствие с достигнутыми ранее договоренностями, отметил он.