Кабмин инициирует отмену нормы о лицензировании оптовой торговли сахаром

В правительстве предлагают отменить норму о лицензировании оптовой торговли сахаром.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министр Украины Виктора СЛАУТЫ, соответствующий проект изменений к Закону Украины «О государственном регулировании производства и реализации сахара» принят на заседании правительственного комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

По мнению экспертов, имена которых в пресс-службе вице-премьера не называют, принятие акта будет способствовать обеспечению функционирования рынка сахара на основе сочетания свободной конкуренции и государственного регулирования с целью сбалансирования интересов субъектов хозяйствования, государства и потребителей.

На заседании комитета также были поддержаны проекты решений правительства, которыми предполагается выделить Министерству аграрной политики Украины средства из Стабилизационного фонда Госбюджета-2010 на частичное возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов; предоставление государственной финансовой поддержки для создания оптовых рынков сельскохозяйственной продукции; осуществление мероприятий по охране и повышению плодородия почв; государственную поддержку производства продукции растениеводства; частичную компенсацию стоимости использования электроэнергии для полива сельскохозяйственных культур на орошаемых землях.