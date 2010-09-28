Кабмин определится с вопросом ограничения экспорта зерна на следующей неделе

Правительство Украины на следующей неделе намерено принять окончательное решение о необходимости применения ограничительных мер по экспорту зерна.

Об этом журналистам сообщил на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что до конца этой недели будут окончательно уточнены объемы зерна, которыми располагает Украина.

«Мы до конца этой недели получим уверенную оценку, какими запасами зерна располагает Украина. Есть хорошая народная пословица, что зерно надо считать не в поле, а в закромах. Так вот, мы сейчас считаем его в закромах – в элеваторах. Эту оценку мы сделаем до конца этой недели, и на следующей неделе правительство Украины на основе абсолютно твердых и надежных данных примет решение по регулированию экспорта, если это будет необходимо, или по абсолютно свободной торговле – если это будет возможно. Все будет зависеть от того, как будут оценены объемы зерна», - пояснил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, правительство прогнозировало урожай зерна в 2010 году на уровне 40-42 млн. тонн против 46 млн. тонн в 2009 году. Экспорт зерна из Украины в текущем маркетинговом году ранее оценивался в 15-17 млн. тонн.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) недавно снизило прогноз урожая зерна в Украине в 2010 году на 6,2 млн. тонн – до 38,75 млн. тонн, а прогноз экспорта – на 4,2 млн. тонн, до 15 млн. тонн.