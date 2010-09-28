Кабмин восстановил Шведенко в должности главы Госкомрыбхоза и уволил его

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 27 сентября № 1891-р во исполнение постановления Окружного административного суда г. Киева от 23 апреля 2010 г. восстановил Николая ШВЕДЕНКО в должности председателя Государственного комитета рыбного хозяйства Украины.

Текст соответствующего распоряжения опубликован на сайте правительства.

Вместе с тем, распоряжением от 27 сентября 2010 г. № 1892-р Кабмин уволил Н.ШВИДЕНКО с указанной должности по собственному желанию.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением от 1 марта т.г. №309-р уволил Николая ШВЕДЕНКО с должности председателя Государственного комитета рыбного хозяйства Украины.

Н.ШВЕДЕНКО был назначен на должность председателя Госкомрыбхоза согласно распоряжению Кабмина № 923-р от 9 июля 2008 года.