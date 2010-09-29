Азаров поручил аграрному блоку правительства разработать программу продовольственного самообеспечения

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил аграрному блоку правительства разработать комплексную программу продовольственного самообеспечения и ускоренного развития агропромышленного комплекса Украины.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что эта программа должна предусматривать стабилизацию цен на сельхозпродукцию, а также продовольственную безопасность и создание рыночной инфраструктуры – овощехранилищ, холодильников, оптовых рынков, и восстановление поголовья крупного рогатого скота.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что агропромышленный комплекс и строительство станут основными отраслями для обеспечения экономического роста в Украине.

«Строительство и агропром, по нашим задумкам, будут с 2011 года локомотивами экономического роста, поскольку они ориентированы на внутренний рынок и неуязвимы для внешней конъюнктуры», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он возложил обязанности по координации подготовки национальных программ в АПК и строительной сфере на первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА.