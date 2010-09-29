Кабмин предлагает упразднить лицензирование торговли сахаром

Кабинет Министров Украины одобрил изменения в Закон Украины «О государственном регулировании, производстве и реализации сахара», которыми предлагается упразднить норму об обязательном лицензировании субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих оптовую реализацию сахара на внутреннем рынке.

Об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Виктор СЛАУТА со ссылкой на решение, принятое на сегодняшнем заседании правительства.

«Мы убрали позицию лицензирования покупателей… Учитывая то, что есть поручение Президента Украины уйти от разных разрешений и лицензий, мы ее просто выбросили», – сказал В.СЛАУТА.

При этом он пояснил, что в законодательстве, регулирующем лицензионные виды деятельности, отсутствует норма об обязательном лицензировании оптовых продавцов сахара, тогда как в действующем законе, в который предлагается внести изменения, эта норма существует.