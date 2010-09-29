«Зернопродукт МХП» создал в Винницкой области четыре филиала

ЗАО «Зернопродукт МХП» создало в Винницкой области четыре филиала и два - в Хмельницкой области.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на официальном сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

По сообщению, соответствующее решение было принято общим собранием акционеров ЗАО «Зернопродукт МХП» в связи с производственной необходимостью.

В Винницкой области филиалы созданы в с.Липовка Томашпольского района; г. Ильинцы Ильинецкого района; г.Липовец Липовецкого района и в с.Бабин Ильинецкого района.

В Хмельницкой области филиал образован в г. Изяслав Изяславского района и с. Новоставцы Теофипольского района.

Все вышеуказанные филиалы созданы для ведения сельскохозяйственного производства, в том числе - выращивания и переработки сельхозкультур.

Как сообщал УНИАН, "Зернопродукт МХП" в 2008 году сократил прибыль на 15%, или на 9,538 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 54 млн. грн. Чистый доход увеличил на 47,48%, или на 79,269 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 246,215 млн. грн.

Справка УНИАН. Основателем ЗАО "Зернопродукт МХП" является Открытое акционерное общество "Мироновский хлебопродукт", которое владеет 90% акций. Предприятие занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, а также животноводством.

В состав "Зернопродукт МХП" входят 13 филиалов в Винницкой и Черкасской областях, которые обрабатывают около 110 тыс. га сельхозугодий.

100% акций "Мироновского хлебопродукта" принадлежит председателю правления Юрию КОСЮКУ.