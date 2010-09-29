Avangardco увеличивает долю своих ценных бумаг на фондовом рынке США

Avangardco Investments Public Limited, крупнейший производитель яиц и яичного порошка в Украине, объявляет о запуске программы американских депозитарных расписок на внебиржевом рынке США.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что 10 АДР "Авангарда" отвечают 1 акции "Авангарда". Программа Глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании не изменилась.

Отмечается, что новая программа АДР будет способствовать улучшению доступа компании к более широкому кругу инвесторов США, а также создаст условия для последующего перехода к листингу на фондовых биржах США.

Напомним, 6 мая 2010 года "Авангард" разместил на Лондонской фондовой бирже 1,25 млн. акций в форме ГДР, на 187,5 млн. долл. Общий объем первичного публичного предложения после реализации опциона за счет дополнительного размещения достиг 1,387,185 акций или 208 млн. долл.

Справка УНИАН. "Авангард" – одна из наибольших агропромышленных компаний в Украине, которая специализируется на производстве куриных яиц и яичных продуктов. По итогам 2009 года компания занимает 23% рынка яиц (39% промышленного рынка яиц) в Украине и 52% рынка яичных продуктов. Предприятия компании расположены в 14 регионах Украины и в Автономной Республике Крым.