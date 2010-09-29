Украина приглашает канадских бизнесменов участвовать в проектах в АПК – Тихонов

Вице-премьер-министр Украины Виктор ТИХОНОВ пригласил бизнесменов из канадской провинции Саскачеван активно участвовать в реализации совместных проектов, связанных с развитием аграрного сектора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра, такое предложение В.ТИХОНОВ сделал на встрече с канадской делегацией во главе с заместителем главы правительства провинции Саскачеван, министром финансов провинции Кеном КРАВЦЕМ.

По словам В.ТИХОНОВА, на протяжении последних лет страна слишком увлеклась экспортом сельскохозяйственного сырья, что привело к упадку отрасли, в частности животноводства.

В возобновлении темпов развития скотоводства, как в свою очередь отметил К.КРАВЕЦ, готовы активно участвовать канадские фермеры. Ассоциация торгового и экспортного партнерства провинции Саскачеван (STEP) уже реализует в Украине программу реформирования и модернизации сельскохозяйственного сектора.

Вице-премьер-министр Украины выразил надежду, что плодотворное сотрудничество будет налажено в ближайшее время между Саскачеваном и Житомирской областью и отметил плодотворное сотрудничество между Саскачеваном и Черновицкой областью в области образования.

В.ТИХОНОВ выразил удовлетворение развитием политического диалога между Украиной и Канадой, который, по его словам, проходит в полном соответствии с «Дорожной картой» украинско-канадских отношений.

Напомним, что в ходе визита в Украину министра международной торговли Канады С.ДЕЯ в сентябре 2009 года была достигнута договоренность о проведении переговоров о заключении украинско-канадского соглашения о свободной торговле. Первый раунд переговоров состоялся 17-21 мая 2010 г. в г. Киев. Следующий раунд должен состояться в середине октября 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в октябре состоится визит в Украину премьер-министра Канады Стивена ХАРПЕРА.