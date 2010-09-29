Прокуратура возбудила дело против работников Казанковского лесничества

Николаевская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Казанковского лесничества, которых обвиняют в преднамеренной сплошной вырубке деревьев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Согласно сообщению, в январе-июне 2009 года в соответствии с планом санитарно-оздоровительных мероприятий должностные лица Казанковского лесничества ГП «Владимировское лесное хозяйство» приняли решение о проведении выборочной санитарной рубки деревьев на площади 4,4 га. Но на деле получилось иначе.

«В соответствии с п.10 «Санитарных правил в лесах Украины», санитарные рубки осуществляются лесопользователями путем изъятия из насаждений сухостойных, усыхающих, сильно ослабленных, поврежденных вредителями, болезнями и вследствие стихийных природных явлений и техногенных воздействий отдельных деревьев, - пояснил заместитель николаевского межрайонного природоохранного прокурора Валерий ЯНИШЕВСКИЙ. – К тому же такая рубка осуществляется при условии, что изъятие этих деревьев не приведет к определенному уменьшению полноты всех ярусов древостоев и других насаждений. Однако должностные лица Казанковского лесничества ГП «Владимировское лесное хозяйство», злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, из корыстных побуждений, дали указание подрядчику о проведении сплошной вырубки деревьев».

Как потом зафиксировала в актах государственная экологическая инспекция в Николаевской области, на территории лесничества площадью 4,4 га подрядчиком была осуществлена сплошная вырубка 93 деревьев, чем государству причинен ущерб на общую сумму 54825 грн.

Как отмечает В.ЯНИШЕВСКИЙ, в действиях должностных лиц Казанковского лесничества ГП «Владимировское лесное хозяйство» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление служебным положением, что нанесло существенный вред государственным интересам. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.