В Черниговской обл. производство сельхозпродукции сократилось на 20,2%

В Черниговской области объем производства продукции сельского хозяйства за январь-август 2010 г. во всех категориях хозяйств составлял 79,8% к соответствующему периоду 2009 г.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, объем производства продукции в сельскохозяйственных предприятиях составил 79% соответствующего периода прошлого года, а в хозяйствах населения – 80,3%.

Вместе с тем, общий объем реализованной предприятиями собственной аграрной продукции за январь-август 2010 г. составил 102,5% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе животноводческой – 125%. Растениеводческой продукции реализовано на 10,7% меньше.

Доля продукции растениеводства в общей стоимости реализованной продукции составляла 55,1%, животноводства – 44,9%.