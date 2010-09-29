В Харьковской обл. озимыми засеяно 80% запланированных площадей

На сегодня в Харьковской области озимыми культурами засеяно 80% запланированных площадей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя губернатора Виталия АЛЕКСЕЙЧУКА.

По его данным, озимые уже посеяны на 400 тыс. га из запланированных 505 тыс. га. В прошлом году на такую же дату тоже было засеяно 400 тыс. га, но тогда планировалось посеять 447 тыс. га, в этом же году площадь посевов увеличена почти на 50 тыс. га.

Замгубернатора также отметил, что из-за неравномерного количества осадков, выпадающих на территории области, посевные работы в различных районах проходят неравномерно. Например, в Краснокутском, Коломакском, Валковском, Красноградском районах выпало до 100 мм осадков, в то время как в Купянском - 15 мм, Двуречанском - 12 мм, Шевченковском - до 20 мм.

В.АЛЕКСЕЙЧУК подчеркнул, что все запланированные площади обязательно будут засеяны и посевная будет завершена в ближайшее время - для этого есть все условия: семена, удобрения, топливо и т.д. «Если мы засеем 505 тыс. га, то при нормальной урожайности будут удовлетворены потребности всех, а также будет возможность создать запас на 2012 год», - сказал замгубернатора.