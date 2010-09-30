В Крыму больше всего подорожали гречка и сахар

В Крыму за январь-август 2010 года больше всего подорожали гречка и сахар, подешевели – яйца и животные жиры.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, с начала года в Крыму больше всего подорожала гречневая крупа – в 2,1 раза. На 11-19,4% выросли цены на сахар, консервированное молоко, сливочное масло, фрукты, мясо птицы, кисломолочную продукцию, творог. На 3,2-8,7% подорожали рыба и рыбопродукты, хлеб, растительное масло, говядина и свинина. Вместе с тем, на 46,6% подешевели яйца, на 22,4% – животные жиры, на 6,8% – рис.

Алкогольные напитки и табачные изделия выросли в цене на 14,1%, в том числе алкогольные напитки – на 5,1%, табачные изделия – на 21,6%.

Рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в целом на 8,9% обусловлен в первую очередь подорожанием природного газа в 1,5 раза.

В сфере здравоохранения цены выросли на 3,4%, что обусловлено в основном повышением стоимости санаторно-курортных услуг на 37,6%.

Транспортные услуги в целом подорожали на 6,1%, в основном за счет роста цен на топливо и масла на 7,8%. Кроме того, на 7,3% выросли в цене перевозки автодорожным пассажирским транспортом.

На 0,9-10,6% стали дороже услуги ресторанов и гостиниц, учреждений культуры и отдыха, образования.

Вместе с тем на 1,3-8,1% подешевели телефонное оборудование, аудиотехника, фотоаппаратура и оборудование для обработки информации, бытовая техника. На 0,6% снизились цены на одежду и обувь.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в январе-августе 2010 года составил 105,2% (в январе-августе 2009 г. – 111,7%). В первом квартале 2010 г. индекс потребительских цен в Крыму составил 105,7%, в первом полугодии т.г. – 104,4%.