Сельхозпредприятия Крыма увеличили реализацию продукции

В Крыму общий объем реализованной аграрными предприятиями (кроме малых) продукции собственного производства за январь-август 2010 года увеличился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в частности, объем реализации продукции животноводства увеличился на 7,7%, растениеводства – сократился на 7,8%.

Объем реализации молока и молочных продуктов сократился на 10,9% – до 18,4 тыс. тонн, крупного рогатого скота – на 38,9%, до 5,1 тыс. тонн. Вместе с тем, объем реализации сои вырос в 9,5 раза – до 4,6 тыс. тонн, свиней – на 20,6%, до 6,5 тыс. тонн, птицы – на 4,7%, до 59,4 тыс. тонн, яиц – на 6,3%, до 221,2 тыс. штук.

Средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем направлениям реализации по сравнению с январем-августом 2009 года возросли на 10,6%, в том числе на продукцию растениеводства – на 17,1%, на продукцию животноводства – на 7,3%.

Как сообщал УНИАН, сельхозпредприятия Крыма за январь-июль 2010 года сократили реализацию продукции на 0,3% при росте цен на 9,2%.