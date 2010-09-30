Украина и Беларусь урегулировали вопрос поставок крахмальной патоки и карамели.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Беларуси.

Согласно сообщению, 28–29 сентября 2010 года в г. Минске состоялся очередной раунд белорусско-украинских переговоров по вопросу применения ограничительных мер во взаимной торговле. «В ходе переговоров завершена процедура подписания Соглашения между концерном «Белбиофарм» и Министерством экономики Украины о регулировании поставок в Республику Беларусь патоки крахмальной происхождением из Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны вышли на окончательные договоренности по поставкам украинской карамели на рынок Беларуси и по поставкам белорусских шин на рынок Украины.

В МИД Беларуси сообщили, что стороны отметили прогресс в области либерализации антидемпинговых и специальных защитных мер, подчеркнули твердое намерение продолжить работу по созданию условий для беспрепятственного доступа белорусских и украинских товаров на рынки Беларуси и Украины и устранению различного рода ограничительных мер.

В сообщении напомнили, что в 2010 году украинская сторона приняла добровольные обязательства белорусских производителей ДВП и компрессоров по поставкам белорусской продукции на украинский рынок, отменила специальные меры в отношении трикотажного полотна, хлопчатобумажных тканей и ламп газоразрядных люминесцентных, в том числе белорусского происхождения.