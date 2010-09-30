Международное эпизоотическое бюро выступает за расширение ветеринарного контроля

Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) выступает за расширение точек ветеринарного контроля при импорте-экспорте продукции между странами.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Государственного комитета ветеринарной медицины Украины, об этом шла речь в ходе 24-й конференции региональной комиссии Международного эпизоотического бюро в Европе, которая состоялась в Астане (Казахстан).

«На конференции стало известно, что МЭБ начал пересмотр положений действующего Кодекса, который регулирует импорт, транзит и экспорт продукции между странами, поскольку намеревается включить в него требования проводить ветеринарный контроль в точках, которые не подпадают под таможенную инспекцию (франшизные зоны, порты, таможенные склады, также склады, которые обеспечивают снабжение морских судов и авиапассажиров продуктами питания), и некоммерческих грузов (продуктов в пассажирском грузе, которые отправляются по почте; животных-компаньонов, которые перевозятся частными лицами, также пищевых отходов, которые несут санитарный риск)».

Кроме того, по итогам конференции были даны рекомендации правительствам и парламентам стран-членов МЭБ усилить ветеринарный контроль на границе, в частности обеспечить присутствие ветеринаров на таможне и инвестировать достаточно средств в необходимую инфраструктуру для обеспечения надлежащего ветеринарного контроля за передвижением продукции животного происхождения и живых животных.

Также, в связи с распространением в европейском регионе вируса африканской чумы, который уже проник во многие страны Кавказа и в Российскую Федерацию, МЭБ рекомендовал странам ввести образовательные программы для частных и государственных врачей и животноводов, усилить в пораженных болезнью зонах контроль за перемещением свиней и продуктов свиноводства, наложить запрет на использование в кормлении свиней пищевых отходов, которые не прошли термическую обработку, а также создавать специальные фонды для своевременного возмещения ущерба сельхозпроизводителям, чьи свиньи были вынужденно ликвидированы с целью противодействия распространению болезни.