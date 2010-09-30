Россельхознадзор разрешил украинскому предприятию экспорт свинины

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской федерации (Россельхознадзор) по результатам анализа представленных Государственным комитетом ветеринарной медицины Украины материалов об устранении украинскими предприятиями нарушений российских требований, выявленных специалистами Россельхознадзора в ходе инспекции в мае 2010 года, утвердила список предприятий Украины, имеющих право на экспорт свинины и сырых свиных мясопродуктов в Российскую Федерацию.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, право на экспорт указанной продукции в РФ получило ООО «Феникс» (Донецкая обл.), которое занимается забоем свиней, разделкой и производством готовых мясных продуктов.