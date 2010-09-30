В Украине озимые посеяны на 56% прогнозируемых площадей

В Украине по состоянию на 29 сентября всеми категориями хозяйств посеяно 4,8 млн. га озимых зерновых культур, что составляет 56% от прогноза и на 344 тыс. га больше, чем на соответствующую дату прошлого года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.

Озимая пшеница посеяна на площади 4,3 млн. га, что составляет 63% от прогноза и на 320 тыс. га больше против прошлого года, рожь – на 248 тыс. га (70% или на 50 тыс. га больше), ячмень – на 210 тыс. га (15% или на уровне прошлого года).

В частности, хозяйства Сумской области уже засеяли 80% прогнозируемых площадей озимых, Харьковской области – 82%, Черниговской – 94%.

Отмечается, что при существующих темпах проведения посевных работ до завершения оптимальных сроков (10 октября) есть возможность посеять 3,6 млн. гектаров озимых и практически выйти на общие объемы посева 8,4 млн. гектаров, или 100%. от прогноза.

Посев озимого рапса из-за недостатка влаги проведен на площади 963 тыс. га (в прошлом году - 1257 тыс. га), или 79% от прогноза.

В министерстве напомнили, что прогнозируемые площади посева озимых культур на зерно составляют 8 млн. 493,4 тыс. га, что почти на 600 тыс. га больше, чем планировалось к началу посевных работ, в том числе: пшеницы – 6 млн. 765,1 тыс. га (на 378,7 тыс. га больше), ржи – 345,3 тыс. га (на 36,8 тыс. га больше), ячменя – 1 млн. 381,6 тыс. га (на 182,3 тыс. га больше).