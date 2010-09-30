Житомирская обл. уже выполнила годовое задание по лесовосстановлению

Лесохозяйственные предприятия Житомирской области по итогам 8 месяцев текущего года выполнили годовое задание по лесовосстановлению на 95%, высадив в целом лес на площади 4 тыс. 18 га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на выездном заседании коллегии Государственного комитета лесного хозяйства Украины в Емильчинском лесхозе Житомирской области сообщил председатель комитета Николай ШЕРШУН.

В свою очередь начальник областного управления лесного и охотничьего хозяйства Житомирщины Владимир ТКАЧУК сказал, что за указанный период более чем по 300 га леса посадили такие лесхозы области, как Белокоровичский, Городницкий, Народичский, Новоград-Волынский, Славичанский. Олевский лесхоз обеспечил лесовосстановление на 402 га.

Председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей РЫЖУК отметил, что уже не первый год ведутся разговоры о том, что для увеличения лесистости территории Житомирщины не хватает площадей под посадку леса. По его словам, лесники всей страны ждут внедрения упрощенной процедуры передачи деградированных земель под посадку леса.

С.РЫЖУК сказал, что в данный момент в Житомирской области нет свободных земель для лесопосадок. «Но есть другой путь повышения лесистости нашего края – это инвентаризация земель, где лес вырос естественным путем», - сказал он и уточнил, что речь идет о площади 45 тыс. га.

Председатель Житомирской ОГА сообщил, что изготовление в каждом районе области проектов консервации таких земель позволит поднять лесистость территории области до 35% без привлечения больших средств. Для этого, по его словам, сейчас в облгосадминистрации находится разработанный проект, который вскоре будет принят как специальное распоряжение губернатора области.