В Винницкой области запасы кормов выросли на 14,6%

В сельскохозяйственных предприятиях Винницкой области (кроме малых) по состоянию на 1 сентября 2010 года было в наличии 183,7 тыс. тонн кормов всех видов, что на 14,6% больше, чем в прошлом году на данную дату.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, на 1 сентября 2010 года в сельскохозяйственных предприятиях Винницкой области на одну голову КРС приходилось 10,7 ц кормов против 9,7 ц на 1 сентября 2009 года.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 января 2010 года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) было в наличии 217,2 тыс. тонн кормов всех видов, что на 10,6% меньше, чем в прошлом году.