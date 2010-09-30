МХП выкупил около 1% своих глобальных депозитарных расписок

Украинская агропромышленная компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП), входящая в листинг Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange, LSE), осуществила обратный выкуп около 1% своих глобальных депозитарных расписок (ГДР), сообщает сайт LSE.

Размер выкупленного пакета ГДР соответствует такому же количеству акций (соотношение депозитарной расписки к акции составляет 1:1). Данный выкуп был проведен в рамках программы поощрения руководства, утвержденной ранее в этом году. Общее количество акций, выкупленных компанией в этом году, составило 3 370 144 штук, или 3,04% акционерного капитала.

Как сообщила УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Тамара ЛЕВЧЕНКО, все депозитарные расписки, приобретенные с начала года, были выкуплены по средней цене 13,71 долл./ДР, что на 10% ниже цены закрытия на дату последнего выкупа (29 сентября). "В целом мы считаем данную новость нейтральной для МХП: хотя выкуп снижает ликвидность акций, он также свидетельствует о позитивных ожиданиях руководства относительно ценовой динамики акций в будущем", – отметила аналитик.

Справка УНИАН. "Мироновский хлебопродукт" – одна из ведущих агропромышленных компаний Украины. Основной деятельностью группы, основанной в 1998 году, является разведение птицы, производство и продажа продуктов из мяса курицы (ТМ «Наша Ряба»).

Также компания занимается растениеводством, производством говядины, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, фруктов.

Акции компании котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.