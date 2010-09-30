В Винницкой обл. увеличилась продажа сельхозпродуктов на рынках. Цены немного снизились

В Винницкой области продажа сельскохозяйственных продуктов на городских рынках в январе-августе 2010 года против января-августа 2009 года увеличилась на 17,5% при уменьшении цен на рынках на 0,3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении главного управления статистики в Винницкой области.

Цены на продукты животноводства сократились на 7,8%, их продажа увеличилась на 23,3%.

Продажа продуктов растениеводства увеличилась на 1,8%, при росте цен на 22,3%.

В январе-августе 2010 г. по сравнению с январем-августом 2009 г. наблюдается рост цен на большинство видов сельскохозяйственных продуктов, особенно на лук репчатый в 2,8 раза, свеклу в 2,4 раза, чеснок в 1,9 раза, капусту свежую, сахар в 1,8 раз, крупу гречневую в 1,7 раз, масло животное, мед, молоко свежее, сметану, творог, брынзу - на 61,7-36,0%, творог, виноград, яйца, картофель, масло на 28,2-13,8%, баклажаны, арбузы, куры, яблоки, телятину, свинину, мучные, бананы, перец сладкий - на 8,7-2,6%.

В то же время снизились цены на сало свиное, дыни, говядину, пшено, помидоры свежие, рис, бобовые - на 42,9-0,4%.

В удовлетворении потребностей населения в товарах значительное место принадлежит рынкам. За счет организованных рынков в январе-августе 2010 г. формировалось 34,6% общего объема продаж потребительских товаров. В обороте этих рынков 13,9% объемов составила продажа сельскохозяйственных продуктов.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области продажа сельскохозяйственных продуктов на городских рынках в 1-м полугодии 2010 года против января-июня 2009 года увеличилась на 16,9% при росте цен на рынках на 1,3%.

В Винницкой области продажа сельскохозяйственных продуктов на городских рынках за 2009 год против 2008 года увеличилась на 4,9% при росте цен на рынках на 7,8%.