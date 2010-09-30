«Рошен» сконцентрировал 86% акций «Бершадьмолоко»

Кондитерская корпорация «Рошен» сконцентрировала 86% акций «Бершадьмолоко».

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на официальном сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, общество с ограниченной ответственностью «Центрально-Европейская Кондитерская компания» (Киев) уменьшила количество ценных бумаг на счету (простых именных акций) до 19 879 штук. Доля акций общества уменьшился до 10,6208% за счет дополнительной эмиссии акций "Бершадьмолока", которые выкупила корпорация «Рошен».

Дочернее предприятие «Кондитерская корпорация« Рошен» (Киев) увеличило количество простых именных акций до 161 000 штук, таким образом, процент от общего количества акций общества увеличился до 86,0181%.

Как сообщал УНИАН, "Бершадьмолоко" в 2009 году увеличило прибыль почти в 19,7 раз или на 19,3 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, – до 20,313 млн грн. Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 55,74% или на 99,390 млн грн. по сравнению с 2008 годом - до 277,716 млн грн.

Справка УНИАН. «Бершадьмолоко» является закрытым акционерным обществом и основано в 1963 году (с. Флорино, Бершадский р-н Винницкой обл.). Мощности завода дают возможность перерабатывать до 250 тонн молока в сутки. «Бершадьмолоко» производит молоко и молочные продукты, сливки, сметану, молоко пастеризованное, молоко снятое (обезжиренное), масло сливочное свежее, казеин (молочный), кефир, молоко сгущенное и сухое, молоко сухое роллерной сушки, молоко сухое вакуумной сушки, сыр, творог, сыр низкой жирности, корма, кормовые продукты для животных (продолжение), заменители молока для животных. 30% своей продукции «Бершадьмолоко» экспортируется в страны СНГ.