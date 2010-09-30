В Винницкой области на 1 сентября запас зерновых ниже прошлогоднего показателя на 29%

В сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) Винницкой области, по состоянию на 1 сентября 2010 г., было в наличии 1198,5 тыс. тонн зерновых, что на 28,9% меньше, чем годом ранее.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

По сообщению, на 1 сентября 2010 г. непосредственно в аграрных предприятиях имелось 821,6 тыс. тонн зерновых, в зернохранящих и зерноперерабатывающих - 376,9 тыс. тонн.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали хранящие и перерабатывающие предприятия товаропроизводителям, в январе-августе текущего года составляла 1089,9 грн. за 1 тонну, что на 38,2% больше уровня соответствующего периода прошлого года.