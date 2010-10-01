Американский экспортно-импортный банк готов дать Украине кредит на сельхозтехнику – Присяжнюк

Американский экспортно-импортный банк готов выделить Украине кредит в размере 250 млн. долларов для закупки сельскохозяйственной техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, такая договоренность была достигнута в ходе его визита в США на прошлой неделе. Министр сообщил, что, согласно предварительным договоренностям, сумма кредита составит 250 млн. долл. под 4% годовых примерно на 8 лет и кредит будет направлен для закупки комбайнов фирмы «Джон Дир».

Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что на данный момент работу по получению кредита ведут три стороны – Украина, компания «Джон Дир» и Американский экспортно-импортный банк.

На сегодняшний день подписаны взаимные письма, подтверждающие, что все стороны готовы к сотрудничеству. Министр выразил надежду, что к началу следующей уборочной кампании часть кредита уже будет использована.