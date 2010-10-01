МинАП прогнозирует импорт мяса в этом году в объеме 300-310 тыс. тонн

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует импорт мяса в текущем году в объеме 300-310 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в текущем году в Украине сохраняется дисбаланс по этому виду продукции, и Украина будет вынуждена импортировать мясо, объем которого составит 300-310 тыс. тонн.