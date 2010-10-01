Группа компаний FIM намерена увеличить сеть ресторанов FIM Card до четырех

Группа компаний FIM намерена увеличить сеть ресторанов FIM Card с двух до четырех.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе группы.

Согласно сообщению, в декабре этого года компания планирует открыть новый лаунж-бар Trader Vic’s Mai Tai Lounge в центре Киева. Ресторан площадью около 500 кв. м рассчитан на 150 посадочных мест. Для создания данного заведения привлечен пул инвесторов.

Управление проектом по созданию этого заведения осуществляет компания FIM Consulting Plus, работая по франчайзингу с американской сетью Trader Vic’s.

При этом во втором квартале 2011 года компания FIM Consulting Plus планирует начать строительство нового ресторана с рабочим названием «Дача» в столичном парке Победы, открытие которого запланировано на первый квартал 2012 года.

Как указывается на сайте группы, площадь земельного участка под строительство ресторана составляет 0,22 га. Общая площадь заведения составит около 1 тыс. кв. м, ресторан рассчитан на 200-220 посадочных мест.

В компании не озвучили размер инвестиций в открытие данных ресторанов.

В пресс-службе отметили, что лаунж-бар Trader Vic’s Mai Tai Lounge, а также будущий ресторан в парке Победы будут входить в ресторанную сеть FIM Card, которая на сегодняшний день объединяет ресторан «О’Панас» и ресторанно-гостиничный комплекс «Триполье».

Справка УНИАН. FIM Group of Companies – диверсифицированная группа компаний, в состав которой входят инвестиционная компания FIM Group, девелоперская компания FIM Consulting Plus, компания по управлению активами FIM Capital и ресторанная сеть FIM Card.

FIM Group инвестирует в проекты на рынке коммерческой недвижимости, а также управляет инвестиционными фондами.

С начала девелоперской деятельности FIM Consulting Plus реализовала 10 проектов общей площадью 75 тыс. кв. м. На сегодняшний день в управлении и эксплуатации компании FIM Consulting Plus находится около 52 тыс. кв. м коммерческих помещений.

Текущий портфель проектов, в которых FIM Group выступает в роли соинвестора, составляет свыше 450 тыс. кв. м.

FIM Card – сеть ресторанов, которая включает ресторан «О’Панас» в Киеве и ресторанно-гостиничный комплекс «Триполье» (с. Подгорцы, Киевская обл.).

Trader Vic’s – американская сеть ресторанов, история которой началась в 1934 году, когда Виктор Бергерон открыл свой первый бар Hinky Drinks в Окленде (США, штат Калифорния). На данный момент сеть Trader Vic’s объединяет более 30 заведений по всему миру, которые работают под брендами Trader Vic’s, Mai Tai Lounge и Senor Pico.